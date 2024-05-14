Вратарь «Колорадо» Георгиев отреагировал на отстранение Ничушкина от матчей НХЛ

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал отстранение своего соотечественника и одноклубника Валерия Ничушкина от матчей НХЛ.

«Да, эта ситуация прискорбная. Я желаю ему всего наилучшего и сочувствую. Мы просто старались сосредоточиться на своей работе. Мы вкладываем в это столько усилий и пытаемся контролировать вещи, которые находятся вне поля нашего зрения», — приводит слова Георгиева журналист Уилл Петерсен в социальных сетях.

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. 29-летний россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.