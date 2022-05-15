Капитан «Эдмонтона» поделился эмоциями после победы в серии с «Лос-Анджелесом»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился эмоциями после победы в серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Лос-Анджелесом» (4-3).

«Приятно выиграть именно так. Всегда много говорят об оборонительной стороне игры.

Поэтому для нас очень хорошо, что мы вышли вперед в важный момент и выиграли со счетом 2:0», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

«Эдмонтон» победил в серии до четырех побед со счетом 4-3. В следующем раунде команда сыграет с победителем серии между «Калгари» и «Далласом» (3-3 в серии).

«Ойлерз» прошли «Кингз» в первом раунде, выиграв первую серию плей-офф с 2017 года.