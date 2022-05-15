Василевский вошел в топ-20 вратарей по числу побед в плей-офф НХЛ за всю историю

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский вошел в топ-20 вратарей по числу побед в матчах Кубка Стэнли.

В седьмом матче противостояния с «Торонто» (2:1) в рамках первой стадии Кубка Стэнли россиянин совершил 30 сейвов при одной пропущенной шайбе.

Таким образом, в активе Василевского стало 53 победы в 88 матчах за карьеру. Он разделил 19-е место с Джерри Чиверсом, у которого тоже 53 победы в 88 матчах. На 18-м месте идет Терри Савчак (54 победы в 106 матчах).

В топ-4 в истории входят: Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флери (92 в 167).