«Рейнджерс» и «Питтсбург» проведут седьмой матч в серии плей-офф НХЛ

Заключительные матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Восточная конференция. Седьмой матч

«Рейнджерс» — «Питтсбург» (2.00 мск)

Счет в серии: 3-3

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Западная конференция. Седьмой матч

«Калгари» — «Даллас» (4.30)

Счет в серии: 3-3

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке