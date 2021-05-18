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Ландескуг — первый за 24 года игрок «Колорадо», оформивший хет-трик Горди Хоу в плей-офф

09:00
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Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1) оформил хет-трик Горди Хоу. Он забросил шайбу, сделал голевую передачу и поучаствовал в драке с Брейденом Шенном. Оба игрока получили пятиминутный штраф.

Ландескуг стал первым игроком «Колорадо», оформившим хет-трик Горди Хоу в матче плей-офф с 1997 года. В том году то же самое сделал Майк Риччи в матче с «Чикаго».

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