Крутая драка Ландескуга и Шенна. Видео

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1) подрался с форвардом «Сент-Луиса» Брэйденом Шенном. Эпизод произошел на 11-й минуте первого периода. Швед и канадец получили по пятиминутному штрафу за драку.

Напомним, в составе хозяев площадки голы забили Кэйл Макар, Натан Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландескуг, у которого хет-трик Горди Хоу (шайба, передача и драка).

У «Блюз» шайбу забросил Джордан Кайру. Одним из ассистентов выступил россиянин Иван Барбашев. Он провел на льду более 15 минут (показатель полезности составил «+1»).

Вторая игра пройдет 20 мая (начало — в 05.30 по московскому времени)