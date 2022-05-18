Кучеров повторил достижение Малкина и Кросби в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:1). Для него эта игра стала 40-й в Кубке Стэнли, в которой он набрал не менее двух очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров является лишь третьим среди действующих игроков, который набирал не менее двух очков в 40 матчах плей-офф. Два других — нападающие «Питтсбурга» Сидни Кросби (67 матчей) и Евгений Малкин (53 матча).