Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»

«Колорадо» выиграл у «Сент-Луиса» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Джош Мансон.

В составе «Эвеланш» одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

Второй матч в серии пройдет 20 мая. Начало — 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: О`Райлли — 6 (Шенн), 6:25 — 0:1. Ничушкин — 3 (Маккиннон, Рантанен), 23:14 — 1:1. Жирар — 1 (Мэнсон, Ландескуг), 31:32 — 2:1. Кайру — 4 (бол., Фолк), 56:46 — 2:2. Мэнсон — 1 (Ландескуг, Кадри), 68:02 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Биннингтон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 54 (8+19+14+13) — 25 (7+9+9+0).

Наши: Ничушкин (22.06/4/0) — Барбашев (13.54/1/0), Бучневич (21.43/0/-2), Тарасенко (18.44/0/-1), Торопченко (8.48/1/0).

18 мая. Денвер. Ball Arena. 18105 зрителей.

Счет в серии: 1-0.