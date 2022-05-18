Перри остался под впечатлением от финта Кучерова

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Нападающий «Тампы» Кори Перри похвалил одноклубника Никиту Кучерова после первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:1).

«Это мировой уровень. Просто Зал Славы», — сказал Перри на пресс конференции.