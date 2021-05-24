Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров и Сергачев избежали серьезных травм и сыграют в пятом матче серии с «Флоридой»

19:50
Теги:

Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев смогут принять участие в пятом матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой», сообщает в Twitter журналист Брайан Бернс со ссылкой на главного тренера «молний» Джона Купера.

В одном из эпизодов встречи Кучеров получил повреждение в стычке с форвардом «Пантерз» Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену. Сергачев травмировался, когда в момент борьбы за шайбу против него силовой прием применил Патрик Хорнквист.

Кучеров в матче с «Пантерз» набрал 4 (1+3) очка. «Тампа» переиграла «Флориду» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 6:2. «Молнии» повели в серии до четырех побед со счетом 3-1.

Пятый матч серии состоится завтра, 25 мая, в Санрайзе. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BBurnsNHL/status/1396858836259061765

Читайте также

Россия — Словакия: видеообзор матча ЧМ-2021
Россия — Словакия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков
Бадюков — о поражении от Словакии на ЧМ-2021: «На наших ребят повлияла игра с Великобританией»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей