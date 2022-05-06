«Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», «Бостон» проведет матч с «Каролиной» в плей-офф НХЛ

В ночь с 6 на 7 мая пройдут третьи матчи первого раунда Кубка Стэнли. «Бостон» сыграет с «Каролиной» и другие встречи.

Восточная конференция. Третьи матчи (время — московское)

02.00. «Бостон» — «Каролина»

Счет в серии: 0-2.

02.30. «Тампа-Бэй» — «Торонто»

Счет в серии: 1-1.

Западная конференция. Третий матч (время — московское)

04.00. «Сент-Луис» — «Миннесота»

Счет в серии: 1-1.

05.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Счет в серии: 1-1.

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке.