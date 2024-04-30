«Каролина» и «Айлендерс» сыграют в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «PNC Arena». Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

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«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграли «Каролину» — 3:2. Счет в серии 3-1 в пользу «Харрикейнз».

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