Эвандер Кейн опередил Капризова и вышел на первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн вышел в лидеры списка лучших снайперов Кубка Стэнли.

Сегодня, 7 мая форвард сделал хет-трик в третьей игре первого раунда против «Лос-Анджелеса» (8:2). Американец с пятью шайбами обогнал российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова и вышел на чистую первую строчку в таблице снайперов.

Капризов занимает второе место с четырьмя голами. Сегодня россиянин забросил четвертую шайбу в третьей игре серии с «Тампой» (5:1).

Третье место делят шестеро хоккеистов, забросивших по 3 шайбы.

Список лучших снайперов Кубка Стэнли-2022

1. Эвандер Кейн («Эдмонтон») — 5 шайб

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 4 шайбы

3. Юэль Эрикссон Эк («Миннесота») — 3 шайбы

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 3 шайбы

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 3 шайбы

3. Дэвид Перрон («Сент-Луис») — 3 шайбы

3. Джейк Гюнтцель («Питтсбург») — 3 шайбы

3. Нино Нидеррайтер («Каролина») — 3 шайбы