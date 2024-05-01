Мэттьюс из-за болезни пропустит пятый матч с «Бостоном»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс не сыграет в пятом матче первого раунда плей-офф против «Бостона». Как сообщает Sportsnet, игрок не сможет сыграть из-за болезни.

Счет в серии 3-1 в пользу «Брюинз».

На прошлой неделе 26-летний канадец четвертый раз в карьере провел матч с 3 набранными очками в плей-офф, что является третьим показателем в истории клуба.

Пятый матч серии между «Торонто» и «Бостоном» пройдет сегодня и начнется в 2.00 по московскому времени.