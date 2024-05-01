Кузнецов реализовал буллит в матче с «Айлендерс»

«Каролина» вернула преимущество в две шайбы в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс». На 14-й минуте встречи счет стал 3:1.

Российский нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов реализовал большинство. Для него это второй гол в этом Кубке Стэнли.

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищает россиянин Семен Варламов.