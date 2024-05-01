Бостон — Торонто: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в овертайме выиграл у «Бостона» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Брюинз».

У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Джейк Маккейб и Мэтт Найз. У «Брюинз» отличился Трент Фредерик.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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