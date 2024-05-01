Свечников реализовал большинство «Каролины» в матче с «Айлендерс»

«Каролина» удвоила преимущество в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс». На 4-й минуте счет стал 2:0.

Российский нападающий Андрей Свечников реализовал большинство своей команды. Для него этот гол стал первым в текущем плей-офф.

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищает российский голкипер Семен Варламов.