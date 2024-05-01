Ничушкин забросил 7-ю шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Виннипег» сравнял счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

На 4-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал 7-м в текущем плей-офф.

Ворота «Эвеланш» в этой встрече защищает российский нападающий Александр Георгиев.