«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и вышел вперед в серии

«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 8:2. «Ойлерз» вышли вперед в серии — 2-1.

Четвертый матч в серии состоится 9 мая на льду «Кингз». Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)

Голы: Драйзайтль — 3 (Макдэвид, Бушар), 3:50 — 0:1. Хаймэн — 1 (бол., Макдэвид, Бэрри), 6:07 — 0:2. Кейн — 3 (Сиси), 26:27 — 0:3. Хаймэн — 2 (Драйзайтль), 27:42 — 0:4. Кейн — 4 (Сиси, Пулюярви), 29:51 — 0:5. Копитар — 1, 30:07 — 1:5. Дано — 1 (бол., Кемпе, Копитар), 37:29 — 2:5. Нюджент-Хопкинс — 1 (Хаймэн, Бушар), 54:19 — 2:6. Нюджент-Хопкинс — 2 (Арчибальд, Райан), 55:40 — 2:7. Кейн — 5 (Нюджент-Хопкинс, Сиси), 59:40 — 2:8.

Вратари: Куик (Петерсен, 27:42) — Смит.

Штраф: 20 — 12.

Броски: 45 (19+16+10) — 37 (7+19+11).

7 мая. Лос-Анджелес. Staples Center.

Счет в серии: 1-2.