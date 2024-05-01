Задоров эффектно открыл счет в матче против «Нэшвилла»

«Ванкувер» открыл счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла».

На 4-й минуте встречи отличился российский защитник Никита Задоров. 29-летний россиянин получил шайбу на своей половине льда, обыграл двух защитников и забил броском в дальний верхний угол ворот «Предаторз».

Для Задорова этот гол стал 2-м в текущем плей-офф.

Счет в серии 3-1 в пользу «Кэнакс».