«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» обыграла «Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» выиграли серию и вышли во второй раунд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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