Тренин забросил первую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Колорадо» вышел вперед в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега». Счет стал 2:1.

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Яков Тренин. Для него этой первый гол в этом плей-офф.