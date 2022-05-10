Крайдеру в четвертом матче серии с «Питтсбургом» попали шайбой в шею

«Рейнджерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Питтсбургом».

В первом периоде произошел неприятный эпизод: в форварда команды из Нью-Йорка Криса Крайдера попала шайба в шею после броска по воротам «Пингвинз». 31-летний американец покинул площадку, однако вернулся во втором периоде. При этом на его шее виден след от попадания шайбы.

В трех первых матчах плей-офф Крайдер набрал 4 (2+2) очка.