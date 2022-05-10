Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением об увольнении Барри Тротца с поста главного тренера «Айлендерс».

«Это были определенно неприятные новости. Я личный друг и большой поклонник Тротца. Я хочу сказать, что это профессиональный спорт, и я полагаю, что есть некоторая культура, согласно которой вас нанимают, чтобы уволить. Я думаю, что Барри — лучший тренер в этой лиге. «Тампа» была их единственным камнем преткновения на пути к победе в Кубке Стэнли», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

9 мая Тротц был уволен с поста главного тренера «Айлендерс». 59-летний специалист возглавлял «Айлендерс» с лета 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Айлендерс» по итогам сезона-2021/22 с 84 очками в 82 матчах заняли пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и не сумели пробиться в плей-офф.