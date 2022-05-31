Крайдер побил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер отличился в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

Для 31-летнего американца это 14-й гол в матчах, когда команде грозит вылет из плей-офф. По этому показателю он превзошел достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, у которого 13 голов.

Больше Крайдера и Овечкина забили только Марк Мессье (16), Яромир Ягр (15), Морис Ришар (15), Жильбер Перро (15) и Джастин Уильямс (15).