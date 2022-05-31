Кочетков сменил Раанту в воротах «Каролины» во втором матче с «Рейнджерс» подряд

«Каролина» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Рейнджерс».

На 36-й минуте при счете 0:2 Петр Кочетков сменил в воротах Антти Раанту, который получил травму. При этом в шестой встрече 22-летний россиянин также вышел по ходу матча.

22-летний россиянин провел 3 матча в регулярном чемпионате, а также две игры плей-офф в серии с «Бостоном» и одну — с «Рейнджерс».