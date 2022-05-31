Кто выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00

Михаил Зислис и наш постоянный эксперт Сергей Федотов в эфире YouTube-канала «СЭ» обсудят розыгрыш Кубка Стэнли.

Главные темы эфира:

— Итоги первых двух раундов плей-офф;

— Почему «Тампа» так легко прошла «Флориду»;

— Есть ли еще перспективы у «Питтсбурга» и «Вашингтона»;

— Надо ли «Пингвинз» продлевать Малкина;

— Насколько крут Макдэвид в масштабах истории хоккея;

— «Колорадо» — явный фаворит в серии с «Эдмонтоном»?

Начало эфира — в 14.00.