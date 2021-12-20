«Коламбус» и «Монреаль» не будут играть до Рождества
19:57
В связи с большим количеством положительных результатов тестов на COVID в последние дни и продолжающимся распространением коронавируса Национальная хоккейная лига объявила о переносе игр с участием «Коламбуса» и «Монреаля» до окончания Рождественских каникул и о закрытии тренировочной базы команды. Каникулы завершаются 26 декабря.
Это решение было принято совместно НХЛ, профсоюзом игроков НХЛ (НХЛПА) и врачами клубов.
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