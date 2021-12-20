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«Коламбус» и «Монреаль» не будут играть до Рождества

19:57
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В связи с большим количеством положительных результатов тестов на COVID в последние дни и продолжающимся распространением коронавируса Национальная хоккейная лига объявила о переносе игр с участием «Коламбуса» и «Монреаля» до окончания Рождественских каникул и о закрытии тренировочной базы команды. Каникулы завершаются 26 декабря.

Это решение было принято совместно НХЛ, профсоюзом игроков НХЛ (НХЛПА) и врачами клубов.

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Иван Шитик все материалы автора
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