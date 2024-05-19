«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» (5:1) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ и сравнял счет в серии — 3-3.

У «Ойлерз» голами отметились Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар, Эавндер Кейн и Зак Хайман. Единственная шайба «Кэнакс» на счету Нильса Хегландера.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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