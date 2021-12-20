Нападающий «Филадельфии» Хэйс попал в ковид-протокол
20:05
Нападающий «Филадельфии» Хэйс попал в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Чак Флетчер, информирует пресс-служба клуба.
НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.
Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, которые были запланированы с 20 по 23 декабря.
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