Новиков поддержал решение Цыплакова об отъезде в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение форварда «Спартака» Максима Цыплакова о переходе в «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мне, как болельщику «Спартака», грустно, что ведущий игрок уходит в НХЛ. Тем не менее, я его понимаю. Считаю, что это абсолютно правильное решение. Оно возвысит его и уважаемую хоккейную фамилию. Мы знаем, что его дед, Виктор Васильевич Цыплаков, был известным хоккеистом. Прославить эту фамилию в НХЛ дорогого стоит. «Спартак» теряет ведущего игрока, но я понимаю решение Максима. Будем болеть за него», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

16 мая стало известно, что 25-летний россиянин подписал с «Нью-Йорк Айлендерс» однолетний контракт новичка.

В минувшем сезоне Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 11 играх.