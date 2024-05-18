Кирилл Марченко о родителях: «У отца — сельскохозяйственное предприятие»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, выступавший в России за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих родителях, и о том, как начинал свой путь в хоккее.

— Где сейчас живут и чем занимаются ваши родители?

— У отца — сельскохозяйственное предприятие. Мама не работает, ждет папу под Барнаулом в деревне. У него работа сезонная — полгода в летнее время, со второй половины весны по первую половину осени. Зимой он отдыхает, и у родителей есть возможность путешествовать.

Моей хоккейной карьере они посвятили всю жизнь. Потому что, начиная с десяти лет, я путешествовал по всей стране с ними и с младшим братом. Из Барнаула уехали на четыре года в Тюмень, потом — в Ханты-Мансийск. На протяжении восьми-десяти лет папа с мамой подолгу не жили в своей квартире, а мотались по съемным — то в одном городе, то в другом. Так сложилось, что был выбор — либо оставаться в Барнауле и заканчивать с хоккеем, потому что наша детская команда там распалась, а другой не было, либо куда-то уезжать. Мне было лет 10 или 11. И мы без приглашения поехали в Тюмень.

— Почему в Тюмень? И почему без приглашения?

— У нас в семье все решения, которые связаны со спортом, принимал отец, бывший волейболист, который больше во всем этом разбирается. И уже на 90 процентов было решено, что едем в Новокузнецк, в школу «Металлурга». Но вдруг мама — что уже было нехарактерно — сказала: «Ребята, поехали-ка в Тюмень. Там нормально». Без объяснения причин. До сих пор не знаю, что тогда произошло. Но мы собрались и поехали. И нас взяли.

Правда, я оказался только во втором составе «Газовика». Тренировались семь-восемь звеньев, народу было очень много. И меня определили только в «Газовик-2», в четвертое звено второго состава. Но постепенно получилось закрепиться и перебраться выше — спустя два-три года оказался в первой команде.

— Когда родители переезжали с вами по городам, им приходилось устраиваться на работу, или их брали в местный хоккейный клуб?

— Нет. Тогда была такая же ситуация, как и сейчас — отец работал в Барнауле сезонами, а в остальные периоды мог путешествовать и жить с нами. Летом мы с братом возвращались на Алтай. Какая там часах в четырех от Барнаула, в горах, красота! Скучаю по ней и в межсезонье обязательно туда съезжу.

Пока папа работал — мы с братом тренировались. Потом уезжали на сборы, жили в интернатах. К началу или ближе к середине осени к нам приезжала мама, снимала квартиру. Во второй половине осени, после завершения полевых работ, к ней присоединялся отец. И так каждый год.