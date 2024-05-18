Кирилл Марченко о родителях: «У отца — сельскохозяйственное предприятие»
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, выступавший в России за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих родителях, и о том, как начинал свой путь в хоккее.
— Где сейчас живут и чем занимаются ваши родители?
— У отца — сельскохозяйственное предприятие. Мама не работает, ждет папу под Барнаулом в деревне. У него работа сезонная — полгода в летнее время, со второй половины весны по первую половину осени. Зимой он отдыхает, и у родителей есть возможность путешествовать.
Моей хоккейной карьере они посвятили всю жизнь. Потому что, начиная с десяти лет, я путешествовал по всей стране с ними и с младшим братом. Из Барнаула уехали на четыре года в Тюмень, потом — в Ханты-Мансийск. На протяжении восьми-десяти лет папа с мамой подолгу не жили в своей квартире, а мотались по съемным — то в одном городе, то в другом. Так сложилось, что был выбор — либо оставаться в Барнауле и заканчивать с хоккеем, потому что наша детская команда там распалась, а другой не было, либо куда-то уезжать. Мне было лет 10 или 11. И мы без приглашения поехали в Тюмень.
— Почему в Тюмень? И почему без приглашения?
— У нас в семье все решения, которые связаны со спортом, принимал отец, бывший волейболист, который больше во всем этом разбирается. И уже на 90 процентов было решено, что едем в Новокузнецк, в школу «Металлурга». Но вдруг мама — что уже было нехарактерно — сказала: «Ребята, поехали-ка в Тюмень. Там нормально». Без объяснения причин. До сих пор не знаю, что тогда произошло. Но мы собрались и поехали. И нас взяли.
Правда, я оказался только во втором составе «Газовика». Тренировались семь-восемь звеньев, народу было очень много. И меня определили только в «Газовик-2», в четвертое звено второго состава. Но постепенно получилось закрепиться и перебраться выше — спустя два-три года оказался в первой команде.
— Когда родители переезжали с вами по городам, им приходилось устраиваться на работу, или их брали в местный хоккейный клуб?
— Нет. Тогда была такая же ситуация, как и сейчас — отец работал в Барнауле сезонами, а в остальные периоды мог путешествовать и жить с нами. Летом мы с братом возвращались на Алтай. Какая там часах в четырех от Барнаула, в горах, красота! Скучаю по ней и в межсезонье обязательно туда съезжу.
Пока папа работал — мы с братом тренировались. Потом уезжали на сборы, жили в интернатах. К началу или ближе к середине осени к нам приезжала мама, снимала квартиру. Во второй половине осени, после завершения полевых работ, к ней присоединялся отец. И так каждый год.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 2
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|18.05
|02:00
|
Бостон – Флорида
|1 : 2
|18.05
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|1 : 2 ОТ