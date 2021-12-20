Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Коламбус» будет отменен. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, сообщает журналист Лэнс Лисовски.

Ранее НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.

Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, которые были запланированы с 20 по 23 декабря.