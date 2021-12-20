Матч «Баффало» — «Коламбус» будет отменен
19:19
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Коламбус» будет отменен. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, сообщает журналист Лэнс Лисовски.
Ранее НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.
Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, которые были запланированы с 20 по 23 декабря.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю