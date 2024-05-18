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Марченко — о русской тройке «Коламбуса»: «В прошлом сезоне 41 раз сходили на ужин»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.
Фото Соцсети

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как живет российское звено «Джэкетс», в котором, помимо него, выступают Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.

— Каково играть в НХЛ в единственной на сегодня российской тройке нападения в лиге?

— Да супер! Этот факт очень приятен, он вдохновляет и мотивирует. Мы тоже иногда сталкиваемся с проблемами и понимаем, что завтра уже можем играть в разных сочетаниях. Да и вообще не так, что все матчи проводим тройкой — нас то объединяют, то разъединяют. Мы играли не более половины матчей вместе, даже меньше. Вот с Вороном — 90-95% игр. А Чинаха часто ставили в первое звено с Джонни Годро и Буном Дженнером, это было самый частый вариант.

Конечно, хотелось бы по максимуму играть вместе, но это зависит от пользы, которую мы приносим команде в конкретный момент. Если перестаем — нас разводят. Главное — побеждать, а не в каких сочетаниях вы играете. Но в том, что мы в своей тройке подсказываем друг другу на русском языке, плюсов больше, чем минусов. И понимаем хоккей примерно одинаково, так, как нас учили.

— Как вас впервые поставили вместе?

— У нас сломался центральный. Подошел тренер по индивидуальным качествам и спросил у Ворона: «Ты можешь играть в центре?» А мы были вместе, так как Дима по-английски пока не очень, и мы с Чинахом ему переводим. Тогда и стало понятно, что нас видят в одной тройке — с главным тренером это тоже обсудили. Это дало нам кучу эмоций. В первой же игре, помню, Ворон забил — кажется, «Оттаве». Первое время на этих эмоциях и играли — весело, здорово, классно, друг за друга. И потом так же продолжали, когда была такая возможность!

— Говорите на льду всегда по-русски?

— Когда играли 15 матчей в одной тройке, то да. Но так в игре больше кричу на английском. Так проще и все понимают.

Кирилл Марченко. Русская тройка «Коламбуса», номер и совет Кучерова, ужин с Овечкиным. Большое интервью Кирилла Марченко

— Кто из вас самый эмоциональный и спокойный? Часто ли разбираете втроем свои игры, и кто в этих разборах инициатор?

— Все игровые ситуации во время матча — на мне, я, грубо говоря, пытаюсь подсказать, что мы делаем. Больше тактики, внести какую-то комбинацию. Ворон просто знает, что должен делать, и делает это. В общем, наверное, главный инициатор обсуждений — я. Мы очень редко ругались в тройке, что удивительно, — когда играешь вместе, всегда ругаешься. Самый спокойный из нас — Ворон, он вообще всегда на одной волне.

— Но удаляется он больше всех.

— Это нормально, потому что он по габаритам больше всех. Мы и живем все втроем в одном семиэтажном доме! Не специально, просто так сложилось. Тарас и Провор — чуть подальше. И ездим везде втроем — в аэропорт, из аэропорта. У Ворона машины нет, у меня жена чаще за рулем, чем я. Главный водитель у нас — Чинах. Хороший, классный, и самое главное — бесплатный, ха-ха! На ужин в Коламбусе тоже ходим вместе. Только изредка — куда-то с женой без ребят.

Егор Чинахов
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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Марченко рассказал об ужине с Овечкиным

Марченко опроверг слухи о том, что Воронков хотел вернуться домой из-за тоски
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