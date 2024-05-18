Марченко — о русской тройке «Коламбуса»: «В прошлом сезоне 41 раз сходили на ужин»
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как живет российское звено «Джэкетс», в котором, помимо него, выступают Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.
— Каково играть в НХЛ в единственной на сегодня российской тройке нападения в лиге?
— Да супер! Этот факт очень приятен, он вдохновляет и мотивирует. Мы тоже иногда сталкиваемся с проблемами и понимаем, что завтра уже можем играть в разных сочетаниях. Да и вообще не так, что все матчи проводим тройкой — нас то объединяют, то разъединяют. Мы играли не более половины матчей вместе, даже меньше. Вот с Вороном — 90-95% игр. А Чинаха часто ставили в первое звено с Джонни Годро и Буном Дженнером, это было самый частый вариант.
Конечно, хотелось бы по максимуму играть вместе, но это зависит от пользы, которую мы приносим команде в конкретный момент. Если перестаем — нас разводят. Главное — побеждать, а не в каких сочетаниях вы играете. Но в том, что мы в своей тройке подсказываем друг другу на русском языке, плюсов больше, чем минусов. И понимаем хоккей примерно одинаково, так, как нас учили.
— Как вас впервые поставили вместе?
— У нас сломался центральный. Подошел тренер по индивидуальным качествам и спросил у Ворона: «Ты можешь играть в центре?» А мы были вместе, так как Дима по-английски пока не очень, и мы с Чинахом ему переводим. Тогда и стало понятно, что нас видят в одной тройке — с главным тренером это тоже обсудили. Это дало нам кучу эмоций. В первой же игре, помню, Ворон забил — кажется, «Оттаве». Первое время на этих эмоциях и играли — весело, здорово, классно, друг за друга. И потом так же продолжали, когда была такая возможность!
— Говорите на льду всегда по-русски?
— Когда играли 15 матчей в одной тройке, то да. Но так в игре больше кричу на английском. Так проще и все понимают.
— Кто из вас самый эмоциональный и спокойный? Часто ли разбираете втроем свои игры, и кто в этих разборах инициатор?
— Все игровые ситуации во время матча — на мне, я, грубо говоря, пытаюсь подсказать, что мы делаем. Больше тактики, внести какую-то комбинацию. Ворон просто знает, что должен делать, и делает это. В общем, наверное, главный инициатор обсуждений — я. Мы очень редко ругались в тройке, что удивительно, — когда играешь вместе, всегда ругаешься. Самый спокойный из нас — Ворон, он вообще всегда на одной волне.
— Но удаляется он больше всех.
— Это нормально, потому что он по габаритам больше всех. Мы и живем все втроем в одном семиэтажном доме! Не специально, просто так сложилось. Тарас и Провор — чуть подальше. И ездим везде втроем — в аэропорт, из аэропорта. У Ворона машины нет, у меня жена чаще за рулем, чем я. Главный водитель у нас — Чинах. Хороший, классный, и самое главное — бесплатный, ха-ха! На ужин в Коламбусе тоже ходим вместе. Только изредка — куда-то с женой без ребят.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 2
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|18.05
|02:00
|
Бостон – Флорида
|1 : 2
|18.05
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|1 : 2 ОТ