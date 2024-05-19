Задоров и Подколзин досрочно завершили матч «Эдмонтон» — «Ванкувер»

Российские игроки «Ванкувера» Никита Задоров и Василий Подколзин приняли участие в стычке в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:5).

За две минуты до конца встречи защитник и форвард «Кэнакс» начали выяснять отношения с игроками «Ойлерз» Эвандером Кейном и Венсаном Деарне.

По итогам стычки, каждый из ее участников получил 10-минутный штраф.

Седьмой матч состоится через 2 дня. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».