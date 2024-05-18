«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Даллас» на выезде победил «Колорадо» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 2ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» одержал четвертую победу в серии (4-2) и стал первым финалистом плей-офф Западной конференции НХЛ. В следующей стадии команда встретится с победителем пары «Ванкувер» — «Эдмонтон» (3-2 в серии).