«Каролина» стала первой командой за 5 лет, одержавшей 6 побед подряд на старте плей-офф

«Каролина» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 2:0.

Таким образом, «Харрикейнз» одержали шесть побед подряд на старте текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Последний раз такое удавалось «Нэшвиллу» в 2017 году.

Счет в серии 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 22 мая и начнется в 22:30 мск.