«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Калгари» и сравнял счет в серии

«Эдмонтон» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:3.

В составе «Ойлерз» по 3 (1+2) очка набрали Леон Драйзайтль и Данкан Кит, 2 (1+1) очка у Коннора Макэвида, еще по одной шайбе забросили Эван Бушар и Зак Хайман. У «Флэймз» отличились Майкл Стоун, Бретт Ритчи и Тайлер Тоффоли, защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

Отметим, «Кагари» забросил две шайбы за первые 7 минут, а к 23-й минуте вел со счетом 3:1.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч серии пройдет 23 мая и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Калгари» — «Эдмонтон» — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Голы: Стоун — 2 (Годро, Ткачак), 3:02 — 1:0. Ритчи — 2 (Гудбрэнсон, Льюис), 6:02 — 2:0. Кит — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 13:38 — 2:1. Тоффоли — 2 (бол., Линдхольм, Годро), 22:04 — 3:1. Макдэвид — 6 (Кит, Драйзайтль), 23:05 — 3:2. Бушар — 2 (бол., Кит, Кейн), 35:03 — 3:3. Хаймэн — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс), 50:14 — 3:4. Драйзайтль — 7 (Смит), 52:36 — 3:5.

Вратари: Маркстрем (56:47) — Смит.

Штраф: 22 — 22.

Броски: 40 (12+13+15) — 40 (14+15+11).

Наши: Задоров (19.13/3/-1) — -.

21 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Счет в серии 1-1