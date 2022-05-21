«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Калгари» и сравнял счет в серии
«Эдмонтон» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:3.
В составе «Ойлерз» по 3 (1+2) очка набрали Леон Драйзайтль и Данкан Кит, 2 (1+1) очка у Коннора Макэвида, еще по одной шайбе забросили Эван Бушар и Зак Хайман. У «Флэймз» отличились Майкл Стоун, Бретт Ритчи и Тайлер Тоффоли, защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».
Отметим, «Кагари» забросил две шайбы за первые 7 минут, а к 23-й минуте вел со счетом 3:1.
Счет в серии стал 1-1. Третий матч серии пройдет 23 мая и начнется в 3:00 мск.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
«Калгари» — «Эдмонтон» — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Голы: Стоун — 2 (Годро, Ткачак), 3:02 — 1:0. Ритчи — 2 (Гудбрэнсон, Льюис), 6:02 — 2:0. Кит — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 13:38 — 2:1. Тоффоли — 2 (бол., Линдхольм, Годро), 22:04 — 3:1. Макдэвид — 6 (Кит, Драйзайтль), 23:05 — 3:2. Бушар — 2 (бол., Кит, Кейн), 35:03 — 3:3. Хаймэн — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс), 50:14 — 3:4. Драйзайтль — 7 (Смит), 52:36 — 3:5.
Вратари: Маркстрем (56:47) — Смит.
Штраф: 22 — 22.
Броски: 40 (12+13+15) — 40 (14+15+11).
Наши: Задоров (19.13/3/-1) — -.
21 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.
Счет в серии 1-1
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 1
|1 - 1
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 0
|2 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|8
|12
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81