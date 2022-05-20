«Каролина» сыграет против «Рейнджерс», а «Калгари» примет «Эдмонтон» в матче второго раунда плей-офф НХЛ

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Восточная конференция. Второй матч

«Каролина» — «Рейнджерс» (3.00 мск)

Счет в серии: 1-0

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Западная конференция. Второй матч

«Калгари» — «Эдмонтон» (5.30)

Счет в серии: 1-0

Расписание всех матчей второго раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке