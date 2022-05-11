«Каролина» переиграла «Бостон» и вышла вперед в серии плей-офф

«Каролина» обыграла «Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. «Харрикейнз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными очками. Голкипер Петр Кочетков провел встречу на скамейке запасных.

Шестая игра в серии состоится 13 мая на льду «Брюинз». Начало матча — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Каролина» — «Бостон» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Слэвин — 2 (Деанджело, Ахо), 6:11 — 1:0. Деанджело — 1 (бол., Терявяйнен, Трочек), 12:17 — 2:0. Джарвис — 2 (Ахо, Терявяйнен), 35:52 — 3:0. Джарвис — 3 (бол., Трочек, Деанджело), 43:31 — 4:0. Клифтон — 1 (Хаула, Холл), 50:09 — 4:1. Трочек — 3 (п.в., Нечас, Терявяйнен), 56:20 — 5:1.

Вратари: Раанта — Суэймен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (12+15+11) — 35 (8+11+16).

Наши: Свечников (14.37/2/0) — -.

11 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 3-2.