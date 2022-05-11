«Монреаль» первым будет выбирать на драфте НХЛ 2022 года

Состоялась лотерея драфта НХЛ, в которой принимали участие 16 команд, не пробившиеся в плей-офф в этом сезоне. Первыми на драфте будут выбирать «Канадиенс», выигравшие лотерею.

Канадский клуб впервые с 1980 года будет выбирать первым. Вторым по итогам лотереи стал «Нью-Джерси», а третьим — «Аризона».

Results from the 2022 #NHLDraft Lottery, which saw the @CanadiensMTL retain the No. 1 pick and the @NJDevils move from fifth to second overall in July.#NHLStats and more information on the Draft Lottery: https://t.co/J6BrDTSKDs pic.twitter.com/UQDfGAK0PL — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 10, 2022

Напомним, первый раунд драфта 2022 года пройдет 7 июля в Монреале. Остальные раунды пройдут 8 июля.