Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Миннесота» — «Сент-Луис» (6:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Кирилл Капризов. 25-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами.

Второй звездой стал форвард Юэль Эрикссон Эк, который забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Замкнул тройку голкипер Марк-Андре Флери. На его счету 32 отраженных броска.