Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сент-Луисом»

«Миннесота» выиграла у «Сент-Луиса» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Его признали первой звездой встречи.

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, а Павел Бучневич сделал голевую передачу.

Третий матч в серии состоится на арене «Сент-Луиса» 7 мая. Начало встречи — 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй), 9:33 — 1:0. Годро — 1 (бол., Бродин, Хартман), 13:04 — 2:0. Капризов — 1 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 19:06 — 3:0. Эрикссон Эк — 2, 20:51 — 4:0. Кайру — 1 (бол., Томас, Тарасенко), 32:34 — 4:1. Тарасенко — 1 (Бучневич, Томас), 44:14 — 4:2. Капризов — 2 (Зуккарелло), 51:47 — 5:2. Капризов — 3 (п.в., Хартман, Бродин), 52:52 — 6:2.

Вратари: Флери — Хуссо (52:42 — 52:52).

Штраф: 16 — 12.

Броски: 28 (7+11+10) — 34 (10+15+9).

Наши: Капризов (17.35/5/+2) — Барбашев (15.01/2/0), Бучневич (18.01/2/-1), Тарасенко (15.10/4/-2), Торопченко (8.32/1/0).

5 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.