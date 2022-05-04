Первый раунд плей-офф НХЛ.

5 мая, четверг

«Каролина» — «Бостон» (счет в серии: 1-0)

02:00

«Торонто» — «Тампа» (счет в серии: 1-0)

02:30

«Миннесота» — «Сент-Луис» (счет в серии: 0-1)

04:30

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (счет в серии: 0-1)

05:00

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке.