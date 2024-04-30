Агент Дмитрия Овчинникова: «Думаем над тем, чтобы вернуться в КХЛ»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дмитрия Овчинникова, отреагировал на информацию о возможном возвращении его клиента в КХЛ.

«На сегодняшний момент мы думаем над тем, чтобы вернуться в КХЛ. Мы думаем, принимаем решение», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 21-летний Овчинников выступал за «Торонто Марлис» — фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. На его счету 10 (7+3) очков в 21 матче за команду. В марте «Торонто» обменял россиянина в «Миннесоту».