Бобровский: «Мы во «Флориде» тяжело работаем, чтобы быть единым целым»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итог серии с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли.

«Пантерз» победили «Лайтнинг» со счетом 4-1 в серии.

«Каждая серия отличается. Наша группа ребят — особенная. Мы так тяжело работаем, чтобы быть единым целым и каждый вносит свой вклад. У нас действительно близкие отношения друг с другом», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.

«Флорида» вышла во второй раунд и встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).