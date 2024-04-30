Третьяк: «70 процентов успеха «Флориды» принадлежит Бобровскому»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому принадлежит 70 процентов успеха команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Флорида» очень здорово прошла регулярный чемпионат, лучше, чем «Тампа». У нее не было таких срывов, очень сбалансированный коллектив, ну и 70 процентов успеха — это Бобровский, — приводит ТАСС слова Третьяка. — Я посмотрел, какие он шайбы вылавливает. У него сейчас пик формы, у [голкипера «Тампы» Андрея] Василевского такого пика я не видел. Бобровский выделяется среди всех наших вратарей, пожелаем ему успеха».

Бобровский вошел в тройку финалистов на приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата. «Флорида» в первом раунде Кубка Стэнли обыграла «Тампу» в серии со счетом 4-1.

В прошлом году «Флорида» вместе с Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли, где уступила «Вегасу» (1-4).