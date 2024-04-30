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Тренер «Тампы» Купер: «Бобровский обманул судей — так тому и быть. Но мы должны оспорить это решение»

Руслан Минаев
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Джон Купер.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением незасчитанном голе в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (6:1).

«Отдают должное вратарю. Он хорошо сориентировался в этом моменте. Не видел шайбу, дернулся, возможно, контакт был случайным. Теперь нам предстоит оспорить решение, потому что судьи отталкивались от реакции вратаря. «Боб» все сделал правильно. Он их обманул. Так тому и быть. Но мы должны это оспорить», — цитирует тренера ESPN.

В первом периоде судьи отменили гол «Тампы» после того, как форвард «Лайтнинг» Энтони Сирелли коснулся вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Джон Купер
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2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
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6 Миннесота 82 39 43 87
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3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
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7 Анахайм 82 27 55 59
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Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
2 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
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4 - 5
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4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 3
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 3
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
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3 - 2
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3 - 5
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
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