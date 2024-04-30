Кучеров на эмоциях сломал клюшку в матче с «Флоридой»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров на эмоциях сломал клюшку в пятом матче с «Флоридой» (6:1) в первом раунде Кубка Стэнли.

Инцидент произошел, когда россиянин находился на скамейке запасных.

«Флорида» победила «Тампу» в серии со счетом 4-1. Кучеров в пяти матчах набрал 7 (0+7) очков.