Крикунов рассказал, как Малкин может обойти Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

35-летний россиянин в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (7:2) забросил свою 66-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел по этому показателю на третье место в истории клуба.

«Евгений талантливый парень, столько лет играет и показывает хороший результат, поэтому ничего удивительного нет в том, что он обогнал Ягра. Но по голам Овечкина ему будет очень тяжело догнать, далековато от него Малкин, двести с лишним забитых шайб их разделяют. Все зависит от того, кто сколько играть еще планирует и как долго будут держать такую высокую планку. Но посмотрите, как Овечкин все забивает и забивает, он не собирается останавливаться. Думаю, его будет возможно догнать, если он перестанет играть», — сказал Крикунов корреспонденту «СЭ».

Малкин опередил по этому показателю Яромира Ягра (65). Теперь форвард уступает только Марио Лемье (76) и Сидни Кросби (71).